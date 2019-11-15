Lider Yenicami’nin kulüp başkanı Ali Vehid, yaşanan sakatlıklara rağmen takımın ligin zirvesinde olmasının 2011 yılından bu yana kurulan sürdürülebilir yapının getirisi olduğunu ve galip gelen sistem olduğunu söyledi

K-PET Süper Lig’in 9’uncu haftasını lider olarak tamamlayan Yenicami’de kulüp başkanı Ali Vehid geride kalan süreci değerlendirdi.

Vehid, yaşanan sakatlıklara rağmen takımın ligin zirvesinde olmasının 2011 yılından bu yana kurulan sürdürülebilir yapının getirisi olduğuna inandığını kaydetti. “Ligdeki konumumuzun yaşanan şanssızlıklara rağmen 2011 yılından beri uyguladığımız sistemin kazancı olduğunu düşünüyorum” diyen Yenicami Başkanı Ali Vehid şunları belirtti:

“Bana göre sahada galip gelen sistemdir. İlk 11 oyuncularımızın eksik olmasına rağmen takım olarak kazanıp bu noktalarda kalabiliyorsak, bu sistemimizin kazancıdır. Aslında bakıldığında sürdürülebilir yapının devamıdır.”

K-PET Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanacak olan Türk Ocağı maçı ile ilgili düşüncelerini de aktaran Ali Vehid, “Kazanma alışkanlığı olan bir takım olarak, sahaya hangi 11 çıkarsa çıksın galibiyet için oynayacağız.

Önemli olan Yenicami’nin takım oyununu ortaya koymasıdır. En iyi de yaptığımız şey de budur” dedi. Müsabaka hakemi ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan Ali Vehid, “Adaletli şekilde bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz” dedi.