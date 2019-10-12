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Galatasaray’dan gollü prova

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Galatasaray’dan gollü prova
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Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakadan Galatasaray 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Jimmy Durmaz (dk. 18), Taylan Antalyalı (dk. 20) ve Emre Mor (dk. 38) kaydederken, İstanbulspor’un gollerini ise Papa Diouf (dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (dk. 81 pen.) attı.

Adem Büyük, önceki gün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı.

Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Christian Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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