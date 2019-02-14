Galatasaray turu zora soktu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 mağlup oldu

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 73 Mariano), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Cervi (Dk. 81 Krovinovic), Felix, Seferovic

Goller: Dk. 28 Salvio (Penaltıdan), Dk. 64 Seferovic (Benfica), Dk. 54 Luyindama (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yapılan ilk maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı.

19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

GOL: 26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

GOL: 54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

GOL: 64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2.

85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmayı Benfica 2-1 kazandı.