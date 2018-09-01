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Galatasaray, Trabzon'da dağıldı

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Galatasaray, Trabzon'da dağıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 4-0 kazandı. 

Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren golleri 3'üncü dakikada Onazi, 25 ve 45 + 3'üncü dakikalarda  Nwakaeme ile 90 + 2'nci dakikada Ekuban attı.

Galatasaray'da Belhanda maçın 60'ıncı dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 7'ye çıkarttı. 

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. 

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