Galatasaray şampi

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk için son haftaya büyük bir avantajla girdi. Sarı-kırmızılı ekibin aldığı bu galibiyetle Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik mücadele adeta gol ile başladı. Ev sahibi Galatasaray, Belhanda'nın 30. saniye de attığı golle 1-0 öne geçti. Faslı yıldızın golü, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.

Sarı-kırmızılılar golcüsü Bafetimbi Gomis ile 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Böylece Gomis bu sezon Süper Lig'de 28 gole ulaştı ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu.

İlk yarısı 2-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve Galatasaray maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 72'ye çıkaran Galatasaray, şamhpiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu ve son büyük bir avantajla girdi. Evkur Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.