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Galatasaray, Mitroglou'nu açıkladı

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Galatasaray, Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mitroglou'nu açıkladı
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Galatasaray Kulübü, Marsilya'nın 30 yaşındaki Yunan golcüsü Kostas Mitroglou ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Marsilya'ya kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

Oyuncuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 500 bin avro, 2019-2020 sezonu için ise 2 milyon 600 bin avro ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan, Mitroglou'nun sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyeceği belirtildi.  

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