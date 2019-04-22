Galatasaray Liverpool ile yarışıyor

Süper Lig'de 34 maçtır evinde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda Avrupa'da Liverpool'un ardından ikinci sırada

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda kaybetmiyor.

Sahasında son olarak 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, o tarihten beri taraftarı önünde mağlubiyet yaşamadı.

Sarı kırmızılıların 19 Mayıs 2017’de Osmanlıspor’u 2-0 yenerek başlayan evindeki yenilmezlik serisi, hala devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, seriyi 34 maça çıkardı.

Bu karşılaşmaların 29'unu kazanan Sarı-Kırmızılı ekip, 5 maçta ise eşitliği bozamadı.

Bu alanda Spor Toto Süper Lig'de rakibi olmayan Galatasaray, Avrupa’da ise İngiliz devi Liverpool’un arkasında ikinci sırada. Jurgen Klopp'un takımı, evinde 38 haftadır yenilmiyor.

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligde 15 maçtır kaybetmiyor.

Sarı kırmızılı ekip, son mağlubiyetini 2018 yılında Beşiktaş'a karşı yaşamıştı.