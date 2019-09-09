Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, Ekim ayında verilecek milli araya kadar 6 kritik maça çıkacak. Galatasaray'ın zorlu maratonu, cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasıyla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının fikstürünü açıkladı.

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ı, Ekim ayında verilecek milli araya kadar zorlu 6 maç bekliyor.

Sarı kırmızılılar, bu süreçteki ilk sınavına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Galatasaray cuma günü oynayacağı bu maçın ardından, Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta çarşamba günü Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.

Galatasaray bu maçtan 4 gün sonra ise ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ı, ligin 6'ıncı haftasında ise dev bir derbi bekliyor.

28 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı kırmızılılar, bu maçtan üç gün sonra da Paris Saint Germain'le sahasında karşılaşacak.

Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu serisi, 5 Ekim'de Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak

GALATASARAY'DA FALCAO SEFERBERLİĞİ

Galatasaray'da, Falcao seferberliği yaşanıyor.

Kolombiyalı yıldız, 19 yaş altı takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atmayı başardı. Falcao, buna rağmen fizik olarak hazır görülmedi.

Bunun üzerine teknik heyet, yıldız golcü için bir dizi tedbir aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Falcao için Fenerbahçe maçını hedef olarak belirledi.

Kolombiyalı oyuncunun hazır hale gelmesini isteyen deneyimli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyu kondisyoner Bartali'ye emanet etti.

Falcao'nun, Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımla aynı seviyeye gelmesi planlanıyor.

Bartali, yıldız golcüye özel bir program uygulayarak kısa sürede form tutmasını sağlanacak.

Radamel Falcao'nun, cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında ise Fatih Terim'den görev beklediği öğrenildi.