Galatasaray'ın forvet planı

Radamel Falcao transferi için yoğun bir çaba harcayan Galatasaray, Diagne’yi satması durumunda forvete bir takviye daha yapmayı planlıyor

Listedeki isimlerin, Roman Yaremchuk ve Paul Onuachu olduğu öğrenildi. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, golcü transferinde işi sıkı tutuyor.

Diagne'yi Katar ekibi Al-Rayyan'a 14 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray, elde edilecek kaynakla forvet hattını değiştirmeyi planlıyor.

Falcao transferini bitirmeye çalışan sarı kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü daha düşünüyor.

Yönetim eğer Mitroglou’yu gönderebilirse, bu bölgeye scout ekibinin önerdiği bir ismi almayı hedefliyor.

Listede Gent'li Roman Yaremchuk ve Midtjylland'ta oynayan Paul Onuachu bulunuyor.

23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, yardımcı antrenör Hasan Şaş tarafından iki kez canlı olarak izlendi.

Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1,91'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 25 yaşındaki forvet Paul Onuachu ise 2 metrelik boyuna rağmen tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon Danimarka ekibi ile 40 maçta forma giyen Onuachu, 22 gol atıp 6 asist yaptı.