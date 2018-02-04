Galatasaray fırsatı kullanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Ndinga ve 57'de Kone attı.

Galatasaray'ın tek golünü ise 79'da Eren Derdiyok kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 30'a çıkarttı. Galatasaray 41 puanda kaldı.

4. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Ndinga şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Demir Grup Sivasspor, bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Bifouma'nın ortasında Kone'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada soldan Feghouli'nin kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Maicon'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Mariano'dan aldığı pas sonrası çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in pasında, müsait durumdaki Yasin Öztekin'in vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

56. dakikada Denayer'in ceza sahasına girerken Auremir'e müdahalesi sonrası hakem Fırat Aydınus, yardımcısı Alex Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı kararı verdi.

57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Rodrigues'in yerden ortasında, ilk vuruşu kaleciden dönen Eren Derdiyok pozisyonun devamında ikinci şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Galatasaray savunmasından gelen uzun pasta kaleci Tolgahan Acar'ın yumrukladığı top, ceza sahası önünde Sinan Gümüş'ün önde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, kale çizgi üzerinde Medjani meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

90 5. dakikada sağdan Mariano'nun ortasında, ceza sahası içinde müsait durumdaki Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

Karşılaşmayı, Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazandı.