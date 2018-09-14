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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya gol yağmuru

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Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Galatasaray, lider Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya gol yağmuru
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Türk Telekom Stadı'nda hakem Bülent Yıldırım yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarı yağmurla birlikte baskısını arttıran Galatasaray aradığı golleri buldu. Galatasaray'ın gollerini; 55. dakikada Eren Derdiyok, 58. ve 65. dakikalarda Garry Rodrigues, 77. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne attı. 90+5. dakikada Henry Onyekuru'nun golü "VAR" kararı ile iptal edildi.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Galatasaray, Kasımpaşa'yı zirveden indirdi ve averajla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

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