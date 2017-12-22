Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim, yeniden sarı kırmızılılarla sözleşme imzaladı. Terim'in 1,5 yıllığına Galatasaray'ı çalıştıracağı belirtildi

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi resmen başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim ile bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Terim'in imza töreninde, "Galatasaray futbol takımını şampiyonluğa taşıyacak tek aday benim kafamda Fatih Terim'di. Hocama size yıllık bin 905 lira ücret versek olur mu dedim kendisi bunu olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim, "Elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım. Bugün (dün) ilk antrenmanıma da çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Galatasaray'a hizmet etmiş Igor Tudor'a da teşekkür ediyorum. Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum ama empati yapmak lazım. Bana sorarlarsa nerde kalmıştık diye ben de antrenmanda kalmıştık derim" şeklinde konuştu.

"EKSİĞİMİZ VAR"

Terim transfer yapılacak mı sorusuna, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok, ben prensip olarak sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama mecburen yapacağız. Acil bir şekilde bir rapor hazırlayacağız. Ama mevcut oyuncularımızın performansını yukarı çekmenin en büyük transfer olduğunu düşünüyorum. Bugün Hakan Balta olsaydı sol bek oynayacaktı ben ayrıca de Jong'u da çağırdım" yanıtını verdi.

YARDIMCILAR KİM OLACAK?

Terim NTV Spor muhabiri Evren Göz'ün yönelttiği "Yardımcılarınız belli mi" sorusunu, "Yerli var yabancı var. Listeyi Başkan'la paylaşacağım o da herhalde Antalya'ya gitmeden belli olur" şeklinde cevapladı. Terim, Twitter'dan paylaşım yapma fikrinin aylar önce muhabbet esnasında kızları tarafından ortaya atıldığını söyledi.

FATİH TERİM'E AYLIK 1905 TL

Galatasaray, yeniden takımın başına getirilen Fatih Terim'e, bu sezonun kalan kısmı için her ay sarı-kırmızılı ekibin kuruluş tarihine atfen 1905 Lira, 2018-2019 sezonu için de 3 milyon Euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, yeniden futbol takımın başına gelen teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret konusunda düzeltme yaptı.

Terim ile anlaşmanın sağlandığı yönünde daha önce Borsa İstanbul'a açıklama gönderen ve burada tecrübeli teknik adama 2017-2018 sezonun 2. yarısı için 1 milyon Euro ödeme gerçekleştirileceğini bildiren Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, akşam saatlerinde bir açıklama daha yaparak bu ücretin aylık 1905 lira olacağını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'e 2018-2019 sezonu için vereceği 2 milyon Euro’yu da 3 milyon Avroya çıkardı.

Galatasaray'ın borsaya gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan ikinci açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 lira üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3 milyon avro ücret ödenecektir. Ayrıca Süper Lig şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin avro başarı primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.