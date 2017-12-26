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Futsalın şampiyonları belirlendi

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Liselerarası Futsal Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu. Kızlarda Cumhuriyet Lisesi’ni mağlup eden Namık Kemal Lisesi, erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi’ni mağlup eden Haydarpaşa Ticaret Lisesi şampiyon oldular

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Futsalın şampiyonları belirlendi
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İsa TABAK
Liselerarası Futsal Şampiyonası’nda dün oynanan final maçları sonrasında şampiyonlar belli oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan finallerde, kızlarda Cumhuriyet Lisesi’ni mağlup eden Namık Kemal Lisesi, erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi’ni mağlup eden Haydarpaşa Ticaret Lisesi şampiyon oldular.
Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi’ni 2-1 mağlup ederek günün ilk şampiyonu olurken, erkeklerde Haydarpaşa Ticaret Lisesi geriye düştüğü maçta Bekirpaşa Lisesi’ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 
Futsalda üçüncülük maçlarında ise Gazimağusa Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek üçüncü, Değirmenlik Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerin üçüncüsü ise Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 6-5 mağlup eden 20 Temmuz Fen Lisesi oldu. Hala Sultan İlahiyat Koleji dördüncü oldu.
Üçüncülük maçları
Değirmenlik Lisesi-Gazimağusa Meslek Lisesi (Kızlar): 0-3
Hala Sultan İlahiyat Koleji-20 Temmuz Fen Lisesi (Erkekler): 5-6
Final maçları
Cumhuriyet Lisesi- Namık Kemal Lisesi (Kızlar): 1-2
Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Bekirpaşa Lisesi (Erkekler): 3-1
Kızlarda sıralama şöyle oldu:
1)    Namık Kemal Lisesi 
2)    Cumhuriyet Lisesi 
3)    Gazimağusa Meslek Lisesi
4)    Değirmenlik Lisesi
Erkekler sıralama şöyle oldu:
1)    Haydarpaşa Ticaret Lisesi 
2)    Bekirpaşa Lisesi 
3)    20 Temmuz Fen Lisesi 
4)    Hala Sultan İlahiyat Koleji

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