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Futbolun kalbi Batı’da atacak

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K-Pet Ligler'in 17. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 17. haftada gözler Batı bölgesinde oynanacak olan iki derbi maçında olacak. Lefke – Binatlı maçı bugün, Baf Ülkü Yurdu – Yalova maçı yarın oynanacak

Futbolun kalbi Batı’da atacak
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K-Pet Ligler'in 17. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. K-Pet Süper Lig'de haftanın en zorlu maçı olarak ön plana çıkan Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'ndaki, Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği maçını, Fehim Dayı yönetecek.

17. haftada gözler Batı bölgesinde olacak. İki derbi maçının olduğu haftada bugün oynanacak olan ve Kerem Eran’ın yöneteceği Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki Lefke – Binatlı maçının büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda yarın oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Yalova maçında ise Ali Özer düdük çalacak.

3 ŞUBAT CUMARTESİ:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği (Fehim Dayı)

Saat 14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Binatlı (Kerem Eran)

Saat 14.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy (Turgay Misk)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Gençlik Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Gönyeli (Mehmet Malek)

Saat 14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Mormenekşe (Mustafa Öztugay)

Saat 14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Göçmenköy (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 14.30 Maraş Stadı: Maraş-Akova (Hüseyin Özkan)

Saat 14.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Çanakkale (Osman Küçük)

4 ŞUBAT PAZAR:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yenicami (Osman Özpaşa)

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

Saat 14.30 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Doğancı Emek Stadı: Doğancı-Lapta (Hasan Eriş)

Saat 14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Dumlupınar (Serhan Şimşek)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Görneç (Timur Ercan Bodi)

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