Futbolda yoğun Pazar mesaisi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 12. haftada dün oynanan maçın sonucu ve bugün oynanacak olan maçların programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

MTG – BÜY, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk

Çetinkaya – GG, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

Kaymaklı – Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer

Binatlı – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

Cihangir – DTB, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener

Yeşilova – GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mustafa Öztugay

9 Aralık Pazar (Saat 18:30)

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

10 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

TOL – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:

Akova – Ozanköy, 3-0

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik, Bağcıl Stadı, Serkan Durmaz

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Evren Karademir

Göçmenköy – Mesarya, Göçmenköy Stadı, Zekai Töre

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğancı – Hamitköy, Emek Stadı, Emre Öztaşlı

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