Futbolda yoğun Pazar mesaisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 12. haftada dün oynanan maçın sonucu ve bugün oynanacak olan maçların programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:
9 Aralık Pazar(Saat 14:00)
MTG – BÜY, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk
Çetinkaya – GG, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
Kaymaklı – Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Binatlı – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
Cihangir – DTB, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener
Yeşilova – GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mustafa Öztugay
9 Aralık Pazar (Saat 18:30)
Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
10 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)
TOL – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:
Akova – Ozanköy, 3-0
9 Aralık Pazar(Saat 14:00)
Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Bostancı Bağcıl – Değirmenlik, Bağcıl Stadı, Serkan Durmaz
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Evren Karademir
Göçmenköy – Mesarya, Göçmenköy Stadı, Zekai Töre
Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğancı – Hamitköy, Emek Stadı, Emre Öztaşlı