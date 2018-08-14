Futbolda kura günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi 15 Ağustos Çarşamba (yarın) günü çekilecektir. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda organize edilecek fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak. Kulüplerin temsilcileri ile birlikte fikstür çekiminde yer almaları rica olunur.