banner107
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
952 0
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
190 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
59 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
22 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
55 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
17 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
banner82
banner147

Futbolda kura günü

banner27

Futbolda kura günü
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi 15 Ağustos Çarşamba (yarın) günü çekilecektir. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda organize edilecek fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak. Kulüplerin temsilcileri ile birlikte fikstür çekiminde yer almaları rica olunur.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.