Futbolda haftanın programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Liglerinde 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları oynanıyor.
Süper Ligde sezonun ilk haftasında alınan sonuçlar haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 4-0
Çetinkaya – Cihangir, 3-4
BUGÜN SAAT 16:30
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
15 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30
Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı, Serkan Şimşek
Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk
K-PET 1. LİG
BUGÜN, SAAT 16:30
Esentepe – Çanakkale, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal
Lapta – Karşıyaka, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)
Mesarya – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, Ali Özer
15 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Doğancı Emek Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Dörtyol – Görneç, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Maraş – Ozanköy, Necip Halil Kartal Stadı, Hüseyin Eyyüpler
16 EYLÜL PAZARTESİ, SAAT 19:00
Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir