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Futbolda haftanın programı

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Futbolda haftanın programı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Liglerinde 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları oynanıyor.

Süper Ligde sezonun ilk haftasında alınan sonuçlar haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 4-0

Çetinkaya – Cihangir, 3-4

BUGÜN SAAT 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

15 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30

Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı, Serkan Şimşek

Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

K-PET 1. LİG

BUGÜN, SAAT 16:30

Esentepe – Çanakkale, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal

Lapta – Karşıyaka, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)

Mesarya – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, Ali Özer

15 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Doğancı Emek Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Dörtyol – Görneç, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Maraş – Ozanköy, Necip Halil Kartal Stadı, Hüseyin Eyyüpler

16 EYLÜL PAZARTESİ, SAAT 19:00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

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