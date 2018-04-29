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Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar

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Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar
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K-Pet Süper Lig:

Yenicami-Cihangir: 0-2

Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-1

D.Türk Birliği-Lefke: 3-2

Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-4

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 1-7

Yalova-Türk Ocağı: 2-0

Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 1-1

Küçük Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 2-2

U21 Süper Lig:

Yenicami-Cihangir: 4-1

Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-3

D.Türk Birliği-Lefke: 11-1

Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-3

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 4-4

Yalova-Türk Ocağı: 1-4

Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 2-4

Küçük Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 0-5

K-Pet Birinci Lig:

Gönyeli-Hamitköy: 2-1

Esentepe-Kaya Mehmetçik: 1-0

Lapta-Değirmenlik: 2-3

Mormenekşe-B.Bağcıl: 1-2

Göçmenköy-Maraş: 3-3

Çanakkale-Girne Halk Evi: 2-1

Görneç-Dumlupınar: 2-4

Doğancı-Akova: 1-1

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