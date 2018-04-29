Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar

K-Pet Süper Lig:
Yenicami-Cihangir: 0-2
Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-1
D.Türk Birliği-Lefke: 3-2
Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-4
Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 1-7
Yalova-Türk Ocağı: 2-0
Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 1-1
Küçük Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 2-2
U21 Süper Lig:
Yenicami-Cihangir: 4-1
Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-3
D.Türk Birliği-Lefke: 11-1
Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-3
Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 4-4
Yalova-Türk Ocağı: 1-4
Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 2-4
Küçük Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 0-5
K-Pet Birinci Lig:
Gönyeli-Hamitköy: 2-1
Esentepe-Kaya Mehmetçik: 1-0
Lapta-Değirmenlik: 2-3
Mormenekşe-B.Bağcıl: 1-2
Göçmenköy-Maraş: 3-3
Çanakkale-Girne Halk Evi: 2-1
Görneç-Dumlupınar: 2-4
Doğancı-Akova: 1-1