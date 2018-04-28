Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

K-Pet Süper Lig:
Yenicami-Cihangir: 0-2
Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-1
D.Türk Birliği-Lefke: 3-2
Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-4
Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 1-7
Yalova-Türk Ocağı: 2-0
Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 1-1
U21 Süper Lig:
Yenicami-Cihangir: 4-1
Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-3
D.Türk Birliği-Lefke: 11-1
Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-3
Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 4-4
Yalova-Türk Ocağı: 1-4
Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 2-4
K-Pet Birinci Lig:
Gönyeli-Hamitköy: 2-1
29 Nisan Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-GAÜÇetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)
K-Pet Birinci Lig:
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Kaya Mehmetçik (TimurErcan Bodi)
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Değirmenlik (SerkanDurmaz)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-B.Bağcıl (HüseyinÖzkan)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Maraş (Evren Karademir)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Girne Halk Evi(Utku Hamamcıoğlu)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Dumlupınar (MustafaÖztugay)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Akova (Ali Özer)
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
28
|
18
|
7
|
3
|
62
|
28
|
34
|
61
|
2.
|
29
|
17
|
5
|
7
|
58
|
39
|
19
|
56
|
3.
|
28
|
16
|
5
|
7
|
52
|
37
|
15
|
53
|
4.
|
28
|
14
|
7
|
7
|
57
|
38
|
19
|
49
|
5.
|
29
|
11
|
12
|
6
|
41
|
33
|
8
|
45
|
6.
|
29
|
12
|
8
|
9
|
62
|
42
|
20
|
44
|
7.
|
29
|
12
|
5
|
12
|
57
|
47
|
10
|
41
|
8.
|
28
|
13
|
2
|
13
|
57
|
55
|
2
|
41
|
9.
|
28
|
11
|
6
|
11
|
48
|
46
|
2
|
39
|
10.
|
29
|
12
|
2
|
15
|
44
|
44
|
0
|
38
|
11.
|
28
|
10
|
7
|
11
|
48
|
45
|
3
|
37
|
12.
|
29
|
9
|
7
|
13
|
48
|
60
|
-12
|
34
|
13.
|
29
|
10
|
3
|
16
|
37
|
62
|
-25
|
33
|
14.
|
29
|
6
|
7
|
16
|
44
|
63
|
-19
|
25
|
15.
|
29
|
5
|
8
|
16
|
23
|
58
|
-35
|
23
|
16.
|
29
|
4
|
7
|
18
|
28
|
69
|
-41
|
19