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Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

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Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
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K-Pet Süper Lig:

Yenicami-Cihangir: 0-2

Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-1

D.Türk Birliği-Lefke: 3-2

Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-4

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 1-7

Yalova-Türk Ocağı: 2-0

Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 1-1

U21 Süper Lig:

Yenicami-Cihangir: 4-1

Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-3

D.Türk Birliği-Lefke: 11-1

Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-3

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 4-4

Yalova-Türk Ocağı: 1-4

Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 2-4

K-Pet Birinci Lig:

Gönyeli-Hamitköy: 2-1

29 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-GAÜÇetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)

K-Pet Birinci Lig:

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Kaya Mehmetçik (TimurErcan Bodi)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Değirmenlik (SerkanDurmaz)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-B.Bağcıl (HüseyinÖzkan)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Maraş (Evren Karademir)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Girne Halk Evi(Utku Hamamcıoğlu)

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Dumlupınar (MustafaÖztugay)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Akova (Ali Özer)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

28

18

7

3

62

28

34

61

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

29

17

5

7

58

39

19

56

3.

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

28

16

5

7

52

37

15

53

4.

BİNATLI YSK

28

14

7

7

57

38

19

49

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

29

11

12

6

41

33

8

45

6.

BAF ÜLKÜ YURDU

29

12

8

9

62

42

20

44

7.

LEFKE TSK

29

12

5

12

57

47

10

41

8.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

28

13

2

13

57

55

2

41

9.

CİHANGİR GSK

28

11

6

11

48

46

2

39

10.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

29

12

2

15

44

44

0

38

11.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

28

10

7

11

48

45

3

37

12.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

29

9

7

13

48

60

-12

34

13.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

29

10

3

16

37

62

-25

33

14.

YALOVA SK

29

6

7

16

44

63

-19

25

15.

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

29

5

8

16

23

58

-35

23

16.

OZANKÖY SK

29

4

7

18

28

69

-41

19
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