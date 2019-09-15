Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı

K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 4-0
Çetinkaya – Cihangir, 3-4
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, 0-1
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, 1-1
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, 5-1
Gönyeli – Yenicami, 0-5
Hamitköy – Lefke, 1-1
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, 5-3
K-PET 1. LİG
Esentepe – Çanakkale, 2-0
Lapta – Karşıyaka, 1-2
Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)
Mesarya – Mormenekşe, 2-0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0-2
Dörtyol – Görneç, 1-1
Maraş – Ozanköy, 0-0
16 EYLÜL PAZARTESİ, SAAT 19:00
Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir