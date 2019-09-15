 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
11 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
5 0
 
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
6 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
56 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
14 0
banner82

Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı

banner27

Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı
banner267

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 4-0

Çetinkaya – Cihangir, 3-4

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, 0-1

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, 1-1

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, 5-1

Gönyeli – Yenicami, 0-5

Hamitköy – Lefke, 1-1

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, 5-3

K-PET 1. LİG

Esentepe – Çanakkale, 2-0

Lapta – Karşıyaka, 1-2

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)

Mesarya – Mormenekşe, 2-0

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0-2

Dörtyol – Görneç, 1-1

Maraş – Ozanköy, 0-0

16 EYLÜL PAZARTESİ, SAAT 19:00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.