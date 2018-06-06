Futbolcularımızın sağlığı emin ellerde

Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında milli futbolcularımız, Uzman Dr. Nevzad Denerel yönetimindeki sağlık ekibinin uyguladığı tedaviler ile sakatlık riskini minimum seviyede yaşıyor

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da düzenlenen Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında rakibi Barawa’yı farklı yenerek adını yarı finale yazan milli takımımız, yarı finalde geçtiğimiz yıl ülkemizde yapılan Conifa Euro 2017 tunuvasında finalde karşılaştığı ve penaltılar sonucu kupayı kaybettiği Padanya ile karşılaşıyor.

Erken final olarak adlandırılan maçta tek hedef galip gelip adını finale yazdırmak olacak. Turnuva boyunca milli takımımız profesyonel bir ortamda kamp ortamı yaşarken, Uzman Dr. Nevzad Denerel yönetimindeki sağlık ekibi ise çalışmaları ile kampta tam not aldı. Uzman Fizyoterapist İlker Yatar ve masör Ramadan Tunçberk’ten den oluşan sağlık ekibi, turnuva boyunca gerek maç öncesi gerek maç sonrası gerekse boş günlerde futbolculara uygulanan tedaviler ile hem futbolcuların olası sakatlık riskini minimum seviyeye çekmeye çalışırlarken, hem de maçlarda oluşan sakatlıklara erken tedavi uygulayıp futbolcuların tedavi süresini azaltıyorlar. Sağlık ekibi sorumlusu Uzman Dr. Nevzad Denerel kurumsal yapıda olan her kulübün sağlık ekibi oluşturmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, bu gibi ekiplerin ülkemiz futbolunda da artık olması gerektiğini belirtti.