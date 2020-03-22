Futbolcular Derneğinden futbolculara uyarı

Futbolcular Derneği, bireysel olarak saha çalışması yapan tüm futbolculara, virüsün sadece insan teması ile değil bulundukları yerlerden de bulaşabileceği uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği (KTFD) yazılı bir açıklama yayınlayarak, bireysel olarak saha çalışması yapan veya yapmak isteyen tüm futbolculara, virüsün sadece insan teması ile değil bulundukları yerlerden de bulaşabileceği hatırlatmasında ve uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneğinin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Hepimizin malumudur ki, ülkemiz çok zor bir dönemden geçmektedir. Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde futbol liglerimiz dahil tüm spor müsabakaları 27.03.2020 tarihine değin durdurulmuştur.

Liglerin başlayacağı tarih henüz netleşmemiş olmakla birlikte, alınan önlemlerin 27 Mart tarihini aşıp aşmayacağı da henüz net değildir. Bu durumda Futbolcular Derneği olarak Devletimiz ve KTFF'nin Futbol Ligleri ile ilgili alacakları kararlarin takipçisi olacağımızı ve gerek görülmesi halinde açıklama yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bireysel olarak saha çalışması yapan veya yapmak isteyen tüm sporcu kardeşlerimize, virüsün sadece insan teması ile değil bulundukları yerlerden de bulaşabileceğini hatırlatır bireysel antrenmanlarını her ne kadar kısıtlı imkanlarolsada evlerinden çıkmadan sağlıklı bir şekilde yapmalarını öneririz.

Bir an önce ülkemiz ve tüm vatandaşlarımızın sağlık ve huzurla bu dönemin üstesinden gelmesini diler, bu vesile ile gece gündüz demeden görevlerini ifa etmekten kaçınmayan tüm sağlık çalışanlarıza minnetlerimizi sunarız.”