Futbol Liglerinde on üçüncü hafta heyecanı başladı

K-PET Süper Lig’de 13. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:
MTG – Lefke: 1-1
15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
YAK – MAY, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı
16 Aralık Pazar (Saat 14:00)
Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran
DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Emre Öztaşlı
17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)
BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:
15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00
Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal
Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı, Mustafa Öztugay
Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı, Evren Karademir
16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00
Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz
Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özkan
Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı, Osman Küçük
Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler