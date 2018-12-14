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Futbol Liglerinde on üçüncü hafta heyecanı başladı

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Futbol Liglerinde on üçüncü hafta heyecanı başladı
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K-PET Süper Lig’de 13. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

MTG – Lefke: 1-1

15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

YAK – MAY, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı

16 Aralık Pazar (Saat 14:00)

Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Emre Öztaşlı

17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:

15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal

Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı, Mustafa Öztugay

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı, Evren Karademir

16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00

Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz

Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özkan

Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı, Osman Küçük

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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