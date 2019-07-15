Futbol kulüpleri, kayıt olsunlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu’na katılacak olan futbol kulüplerinin kayıt işlemlerini bir an evvel yapması çağrısında bulundu.

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan takımların KTFF’nin resmi web sitesi www.ktff.org üzerinden “Liglere Katılım Formu” ile birlikte “Kulüp Tescil Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesi” formlarını en kısa zamanda federasyona teslim etmelerini istedi. Söz konusu formların teslimi sonrası kulüplerin resmi işlem yapabileceği hatırlatıldı.