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Friday, kırmızı siyaha kavuştu

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Hamitköy'ün ara transferde kadrosuna kattığı Nijerya kökenli Türkiyeli futbolcu Deniz Enyong Friday, adaya geldi

Friday, kırmızı siyaha kavuştu
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K-PET Birinci Lig'den, Süper Lig'e çıkma hedefi bulunan Hamitköy'ün ara transferde kadrosuna kattığı Nijerya kökenli Türkiyeli futbolcu Deniz Enyong Friday dün öğlen vakitlerinde adaya geldi.

Türkiye'deki takımı ile Pazar günü son karşılaşmasına çıkan Friday, maçını oynadıktan sonra adaya gelirken; ayağının tozuyla kırmızı siyahlılar ile antrenmanlara da çıkmaya başladı. Havaalanında yönetici Cengiz Saner ve Ahmet Kolbaşı'nın karşıladığı Friday, antrenör Ahmet Sakallı'nın görev vermesi durumunda Hamitköy'ün Görneç ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyebilecek. Hamitköy diğer Türkiyeli futbolcu hakkını Onur Top’tan yana kullanmıştı.

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