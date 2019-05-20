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Final maçlarının sahaları açıklandı

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Final maçlarının sahaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Play-Off ve Play-Out 3'üncü maçları 23 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak.

K-Pet Süper Lig Play-Out grubunda Baf Ülkü Yurdu SK - Küçük Kaymaklı TSK, K-Pet 1.Lig Play-Off grubunda Akova Vuda TÇB - Yalova SK ve K-Pet 1.Lig Play-Out grubunda Çanakkale TSK - Doğancı SK karşılaşmalarının oynanmayacağı açıklandı. 

Oynanacak olan 3 maçın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig Play-Out Grubu: Binatlı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı (Saat 17.00)

K-Pet 1. Ligde Play-Off Grubu: Hamitköy – Ozanköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı (Saat 19.30)

K-Pet 1. Ligde Play-Out Grubu: Maraş – Mormenekşe, Cihangir Stadı (Saat 17.00)

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