Final maçlarının hakemleri açıklandı

K-Pet Süper Lig Play-Out grubunda Baf Ülkü Yurdu SK - Küçük Kaymaklı TSK, K-Pet 1.Lig Play-Off grubunda Akova Vuda TÇB - Yalova SK ve K-Pet 1.Lig Play-Out grubunda Çanakkale TSK - Doğancı SK karşılaşmalarının oynanmayacağı açıklandı.
Oynanacak olan 3 maçın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-Pet Süper Lig Play-Out Grubu:
Binatlı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran (Saat 17.00)
K-Pet 1. Ligde Play-Off Grubu:
Hamitköy – Ozanköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu (Saat 19.30)
K-Pet 1. Ligde Play-Out Grubu:
Maraş – Mormenekşe, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek (Saat 17.00)