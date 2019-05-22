Final maçlarının hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Play-Off ve Play-Out 3'üncü maçları 23 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak.

K-Pet Süper Lig Play-Out grubunda Baf Ülkü Yurdu SK - Küçük Kaymaklı TSK, K-Pet 1.Lig Play-Off grubunda Akova Vuda TÇB - Yalova SK ve K-Pet 1.Lig Play-Out grubunda Çanakkale TSK - Doğancı SK karşılaşmalarının oynanmayacağı açıklandı. Oynanacak olan 3 maçın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: K-Pet Süper Lig Play-Out Grubu: Binatlı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran (Saat 17.00) K-Pet 1. Ligde Play-Off Grubu: Hamitköy – Ozanköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu (Saat 19.30) K-Pet 1. Ligde Play-Out Grubu: Maraş – Mormenekşe, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek (Saat 17.00)

