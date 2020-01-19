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Fikro'yu andılar

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Fikri Orakçıoğlu (Fikro) Anı Maçı maçında Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli 1-1 berabere kalırlarken, maç dostça tamamlandı

Fikro'yu andılar

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nun unutulmaz futbolcusu – kaptanı, Fikri Orakçıoğlu (Fikro) dün oynanan anı maçı ile anıldı.

Fikri Orakçıoğlu Anı Maçında Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli, Alpay Volkan Antrenman Sahasında karşılaştılar. Fikri Orakçıoğlu Anı Maçı, her 2 takımın ikinci devre öncesindeki son hazırlık maçı oldu.

Osman Özpaşa, Yusuf Bakar ve Rıdvan Çetinkaya hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma, ilk devrede karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Baf Ülkü Yurdu'nun golünü 20'de Adeola atarken, Gönyeli'nin golü 28'de penaltıdan Amadu ile geldi.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Eroza Tatil köyü direktörü - Baf Ülkü Yurdu kulüp eski başkanı Mehmet Emin Yılmaz, Fikri Orakçıoğlu'nun ailesi ve Baf Ülkü Yurdu kadın kolları üyelerinin de izlediği maç, dostça tamamlandı.
 

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