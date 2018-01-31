FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda

Göçmenköy Stadı'nın zeminini sentetik yapmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kumlaması yapılan zemin, FIFA uzmanları tarafından incelenmeye alındı

K-PET Birinci Lig ekibi Göçmenköy'ün maçlarını oynadığı Göçmenköy Stadı'nın zeminini sentetik yapmak için başlatılan çalışmalarda sona geliniyor.

Geçtiğimiz hafta kumlaması yapılan zeminin futbol oynamaya uygun hale gelmesinden sonra teknik direktör Hüseyin Cantürk de takıma antrenmanları burada yaptırmaya başladı.

Bu arada FIFA uzmanları tarafından incelenmeye alınan zemine onay verilmesi durumunda, stadın zemini Star 2 belgeli olacak.

Göçmenköy Stadı'nın, Göçmenköy 18. haftada Bostancı Bağcıl ile oynayacağı maça kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu arada Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Göçmenköy Stadı’nda incelemelerde bulunurken zeminde son teknoloji dolgu ve halı seriminin sona erdiğini otomatik sulama sisteminin de tamamlandığını söyledi. Aydınlatma ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Cahitoğlu, stadın da yakın zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.