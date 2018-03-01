banner107
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
9 0
16 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
30 0
54 0
27 0
22 0
banner82
banner147

Fernandao ve Muslera’dan iyi haber

banner27

Fernandao ve Muslera’dan iyi haber
banner137

Galatasaray'da takımla birlikte çalışmalara başlayan Fernando, oynayacak duruma geldi. Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Galatasaray'da kupa maçında belinden sakatlanan Muslera iyileşti.

Takımın önemli bir parçası olan Brezilyalı yıldızın Karabükspor deplasmanında forma giymek istediği öğrenildi. 11 Mart'ta oynanacak Atiker Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması planlanan Brezilyalı futbolcunun hazır olması Teknik Direktör Fatih Terim'i de sevindirdi. 

Fatih Terim'in Fernando'ya Kardemir Karabükspor maçında süre vermesi bekleniyor. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta belinden sakatlanan Muslera'dan da iyi haber geldi. 

Tedavisinin ardından kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin hafta sonu oynanacak Karabükspor maçında görev yapacağı belirtildi

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.