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Ferhat, Mesarya'nın radarında

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Ferhat, Mesarya'nın radarında
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Mesarya yeni sezonda başarılı olmak için transfer çalışmalarına başladı.

Şampiyon olarak tamamladığı BTM Birinci Lig'de kiralık kaleciyle sezonu tamamlayan Mesarya, serbest transfer hakkı olan Gençlik Gücü kalecisi Ferhat Oğlak ile ilgileniyor.

Yıllardır Gençlik Gücü forması altında başarılı işler çıkaran Ferhat Oğlak, geride kalan sezonun son bölümünde kulübü ile anlaşarak sezonu tamamlamamıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na serbest transfer hakkı için başvuruda bulunacak olan Ferhat Oğlak, Mesarya'nın teklifi de dahil olmak üzere gelen teklifler arasında en iyi tercihi yapacak.

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