Fenerbahçe’ye Ankaragücü şoku

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır bir yara aldı. Mustafa Reşit Akçay ile çıkışa geçen başkent temsilcisi bu galibiyetle maç fazlasıyla küme düşme hattının üstüne çıktı

Süper Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi MKE Ankaragücü kazandı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, Saba Lobjanidze ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Başkent ekibi Gerson Rodrigues ile 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Fenerbahçe 90+6'da Serdar Aziz'le farkı 1'e indirdi: 2-1 Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankara temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, 38 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.