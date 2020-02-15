Fenerbahçe’ye Ankaragücü şoku

Süper Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi MKE Ankaragücü kazandı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, Saba Lobjanidze ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Başkent ekibi Gerson Rodrigues ile 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Fenerbahçe 90+6'da Serdar Aziz'le farkı 1'e indirdi: 2-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankara temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, 38 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.