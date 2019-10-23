“Evimizdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz”

Evlerinde oynayacakları Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyleyen Gönyeli’nin teknik direktörü Turan Altay “Gönyeli olarak deplasmanlardaki başarımızı artık kendi sahamızda oynayacağımız maçlara da yansıtmalıyız” dedi

Deplasmanda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkaran, ancak kendi evinde oynadığı 3 maçı da kaybeden Gönyeli’nin teknik direktörü evlerinde oynayacakları Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

27 Ekim Pazar günü saat 15:30’da oynanacak olan maç öncesinde Turan Altay’ın açıklamaları şöyle:

“Gönyeli olarak deplasmanlardaki başarımızı artık kendi sahamızda oynayacağımız maçlara da yansıtmalıyız.

Buna da Mağusa Türk Gücü maçı ile başlamak istiyoruz. Mağusa Türk Gücü çok kaliteli futbolculardan oluşan güçlü bir takımdır.

Ancak bizim de kariyeri belli noktalara ulaşmış önemli futbolcularımız vardır. Kendi sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.”