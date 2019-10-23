banner255
banner69
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
3 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
14 0
 
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
231 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
16 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
423 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
22 0
banner82

“Evimizdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz”

banner27

Evlerinde oynayacakları Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyleyen Gönyeli’nin teknik direktörü Turan Altay “Gönyeli olarak deplasmanlardaki başarımızı artık kendi sahamızda oynayacağımız maçlara da yansıtmalıyız” dedi

“Evimizdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz”
banner267

Deplasmanda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkaran, ancak kendi evinde oynadığı 3 maçı da kaybeden Gönyeli’nin teknik direktörü evlerinde oynayacakları Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

27 Ekim Pazar günü saat 15:30’da oynanacak olan maç öncesinde Turan Altay’ın açıklamaları şöyle:

“Gönyeli olarak deplasmanlardaki başarımızı artık kendi sahamızda oynayacağımız maçlara da yansıtmalıyız.

Buna da Mağusa Türk Gücü maçı ile başlamak istiyoruz. Mağusa Türk Gücü çok kaliteli futbolculardan oluşan güçlü bir takımdır.

Ancak bizim de kariyeri belli noktalara ulaşmış önemli futbolcularımız vardır. Kendi sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.