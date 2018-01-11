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Eski dost Dumlupınar kampında

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Dumlupınar’ın Antalya Belek'teki Limak Arcadia Otel kampında son güne girilirken, takımın eski futbolcusu Kenan Özer kampı ziyaret etti

Eski dost Dumlupınar kampında

Özhan MONARGALI

K-PET Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Dumlupınar'da ikinci devre hazırlıklarını Türkiye'de sürdürüyor.

Antalya Belek'te Limak Arcadia Otel'de kampta bulunan Dumlupınar'ın kampı bugün tamamlanacak. Dumlupınar’ın kampının son güne girilirken, Türkiye’de Ankaragücü’nde futbol hayatını sürdüren, takımın eski futbolcusu Kenan Özer kampı ziyaret etti.

Ankaragücü ile Antalya’da kampta bulunan Kenan Özer’in ziyareti büyük mutluluk yaratırken, Kenan eski takım arkadaşları ve yöneticileriyle hasret giderdi.

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