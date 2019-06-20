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Eser ve Mürsel, bayrağı Şentürk'e devrettiler

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Yonpaş Dumlupınar'da, U21 Takımının yeni antrenörü Talat Şentürk olurken, takımı geçtiğimiz sezon başarıya taşıyan Hüseyin Gökhan Eser ve Evren Mürsel, Talat Şentürk'e yeni görevinde başarılar dileyip, bayrağı kendisine devrettiler

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Eser ve Mürsel, bayrağı Şentürk'e devrettiler
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Futbolumuzun en önemli ve en başarılı alt yapılarından birine sahip olan Yonpaş Dumlupınar'da, U21 Takımının yeni antrenörü belli oldu.

Geçtiğimiz sezonun U21 Birinci Lig şampiyonu ve Ahmed Sami Topcan Kupası sahibi Yonpaş Dumlupınar U21 Takımının yeni antrenörünün Talat Şentürk oldu. Yonpaş Dumlupınar geride bıraktığımız sezonda takımı çalıştıran Hüseyin Gökhan Eser ve Evren Mürsel ile zorunlu olarak yolları ayırdıktan sonra boşalan antrenörlük görevine bölgenin başarılı antrenörü Talat Şentürk'ü getirdi.

Hüseyin Gökhan Eser ve Evren Mürsel, Talat Şentürk'e yeni görevinde başarılar dilerlerken, bayrağı kendisine devrettiler.

Talat Şentürk, Mormenekşe U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde başarılı bir sezon geçirirken, sezonun sonuna doğru çalıştırdığı Mormenekşe A Takımını ligde tutmuştu.
 

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