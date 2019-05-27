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Esentepeliler disiplinlik

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Esentepeliler disiplinlik
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KTFF Soruşturma Merci, Binatlı ile Esentepe arasında oynanan K-Pet Süper Lig Play Out maçında yaşanan olaylarla ilgili Disiplin Kuruluna sevk edilecekleri belirledi.

Esentepelilerden oluşan sevk edileceklerle ilgili kararlar şöyle:

"Esentepe başkanı Umut Bahadır, Esentepe futbolcusu Muhammed Ali Karal ile Esentepe teknik direktörü Hüseyin Çağer, hakeme yönelik söylemlerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Ayrıca Esentepe kulübü de taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, KTFF Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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