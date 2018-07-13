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Esentepe’de zemin tamam, tribün sıkıntılı

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Esentepe’de zemin tamam, tribün sıkıntılı
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K-PET Süper Lig’in yeni ekibi Esentepe’de başkanlık görevine yeni seçilen Umut Bahadır, yönetim kurulu ile ilk toplantısını dün akşam gerçekleştirirken, yeni sezona yönelik çalışmalara da hız verilecek.

Bu arada Spor Dairesi’nin özel bir teknik ile çimlendirme çalışmaları başlattığı ve zeminini tamamen yenilediği Erdal Barut Stadı’nın zemini çimlenmeye başladı. Spor Dairesi’nin başarılı girişimleriyle oldukça güzel bir duruma gelmeye başlayan zemin, sezona hazır hale gelecek. Ancak stadın geçtiğimiz yıl yenilenmesi için sökülen tribün koltukları henüz yenilenmedi. Spor Dairesi’nin kısa süre içerisinde tribün koltuklarını da takarak, Erdal Barut Stadı’nı K-PET Süper Lige hazır hale getirmesi bekleniyor.

Etiketler; #Esentepe
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