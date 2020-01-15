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Esentepe, MTG’ye geçit vermedi

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Esentepe ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan hazırlık maçı, Herve Amani ve Ali Kafadar’ın karşılıklı golleriyle berabere tamamlandı

Esentepe, MTG’ye geçit vermedi

Richard BEALE

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçları ile güçlerini denerlerken, oynamak istedikleri oyun sistemini de yerleştirmeye çalışıyorlar.

Esentepe Erdal Barut Stadında K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dün K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe’ye konuk oldu.

Mağusa Türk Gücü’nün kontrolü altında geçen maçta, konuk ekip çok iyi pas yaparken, kapalı ve çok adamla savunma yapan Esentepe, rakibine pozisyon vermedi.

Esentepe’den Uğurcan Başayak’ın yıldızlaştığı maç 1-1 sona ererken. Mağusa Türk Gücü’nün golü yeni transferi Herve Amani’den gelirken, Esentepe’nin golünü Ali Kafadar attı.

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