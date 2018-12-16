Esentepe kaşındı, Binatlı kaşıdı

Esentepe, bire bir rakibi Binatlı karşısında 2’si penaltı olmak üzere birçok pozisyondan yararlanamazken, ikinci devreyi 10 kişi oynayan rakibine mağlup oldu. Kalecisi Salih’in yıldızlaştığı maçı kazanan Binatlı, haftalardan sonra 3 puanı hanesine yazdırıp, sıralamada yükseldi

Yer: Erdal Barut Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Olgun Canik, Evren Karademir

Esentepe: Ali Karal, Hasan Songur, Şahin Şeker, Mahmut İzoğlu, Uğurcan Başayak, Tidiane Sane, Yakup Şen, Ahmet Karal(Dk.74 Hürkan Görneçli), Odi Henry, Zody Moise(Dk.83 Burak), Mehmet Çil(Dk.60 Kağan Görneçli)

Binatlı: Salih Beyoğlu, Abdullah Umut, Alattin Yavuz, Burak Sarıkaya, İsrael Ammanuel, Kehinde Amon(Dk.85 Barkın), Mustafa Süzgen, Hüseyin Taşcı, Mehmet Meşe(Dk.70 Mehmet Ali), Yunus Emre, Sertaç Özbilir

Goller: Dk.20 Ahmet Karal(Esentepe)- Dk.14 Sertaç, Dk.78 Mehmet Ali(Binatlı)

Kırmızı Kart: Dk.48 Yunus(Binatlı)

K-PET Süper Lig’in alt sıralarını ilgilendiren önemli maçta Esentepe, bire bir rakibi Binatlı karşısında 2 penaltı vuruşundan, Ahmet Karal ve Sane ile yararlanamayarak rakibine mağlup olurken, son sıraya geriledi. Hayati bir galibiyet alan Binatlı ise derin bir nefes aldı. . Maçtan sonra Esentepe teknik direktörü Necati Tilki istifa ederken, Esentepe yönetimi, devre arasına kadar takımın başına teknik direktör getirmeme kararı aldı.

5.DK: Ani gelişen Esentepe atağında Odi topu rakibinden sıyrıldı ve rakibinin müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ali Karal kalecinin sağına vurdu ancak kaleci Salih topu kurtarmayı başardı.

14.DK: Binatlı öne geçti. Bu dakikada Burak’ın güzel ara pasıyla buluşan Sertaç düzgün bir vuruşla kaleci Ali’yi mağlup etti. 1-1

20.DK: Moise’in ceza sahasına yolladığı topta savunma kafayla ceza sahasına çıkarttı. Topu önünde bulan Ahmet Karal sol ayağıyla bekletmeden kaleye yolladı ve çok güzel bir gole imza attı. 1-1

53.DK: Uğurcan’ın sağdan ortasında Ahmet topu kale sahasına indirdi. Boş kaleye Sane ağlara gönderemedi ve takımı mutlak bir golden etti.

56.DK: Burak rakibinden çok sık sıyrıldı ve ceza sahası içinde sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ali Karal topu çelmeyi başardı. Dönen topta yapılan vuruşta Ali yine başarılıydı.

62.DK: Sağ kanattan Ahmet Karal’ın ortasında arka direkte boş durumdaki Sane’nin vuruşu üstten dışarı gitti.

78.DK: Binatlı öne geçti. Burak’ın pasında İsrael çapraz pozisyondan topu kaleye gönderdi. Mehmet Ali kale içinde topu tamamladı ve ağlara gönderdi. 1-2

87.DK: Rakibinden topu kurtaran Odi ceza sahasına girdi. Son adam durumunda bulunan Hüseyin Taşcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sane topu dışarı atınca maç 1-2 sona erdi.