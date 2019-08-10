Esentepe - Gençler Birliği dostça

Richard BEALE
Birinci Ligin şampiyonlukta iddialı iki yeni ekibi Esentepe ve Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı'nda hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldiler.
Oldukça güzel ve keyifli geçen hazırlık karşılaşması 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Maçın ilk devresinde deplasman ekibi Gençler Birliği 6.dakikada Erberk'in golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol ilk devrenin skorunu belirledi.
İkinci devreye iyi başlayan Esentepe, 55.dakikada skora dengeyi getirdi. 80. dakikada deneyimli isim Ali İmam , takımı Gençler Birliği'ni yeniden öne geçirdi. 1-2. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada son sözü söyleyen ise 85.dakikada Esentepe'den Furkan olunca maç 2-2 sona erdi.