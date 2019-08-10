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Esentepe - Gençler Birliği dostça

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Esentepe - Gençler Birliği dostça
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Richard BEALE

Birinci Ligin şampiyonlukta iddialı iki yeni ekibi Esentepe ve Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı'nda hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldiler.

Oldukça güzel ve keyifli geçen hazırlık karşılaşması 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Maçın ilk devresinde deplasman ekibi Gençler Birliği 6.dakikada Erberk'in golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol ilk devrenin skorunu belirledi.

İkinci devreye iyi başlayan Esentepe, 55.dakikada skora dengeyi getirdi. 80. dakikada deneyimli isim Ali İmam , takımı Gençler Birliği'ni yeniden öne geçirdi. 1-2. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada son sözü söyleyen ise 85.dakikada Esentepe'den Furkan olunca maç 2-2 sona erdi.

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