Esat Erdoğmuş Stadı, ara ekim bekliyor

Hamitköy Stad sorumlusu Cengiz Saner'in özverili bakımıyla yıllardır idame edilen stad zemini Saner’in kişisel girişimiyle kale içlerine ara ekim yapmasına rağmen stadın diğer bölümlerine Spor Dairesi tarafından ara ekim yapılması bekleniyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadı'na henüz ara ekim yapılmadı. Hamitköy Stad sorumlusu Cengiz Saner'in özverili bakımıyla yıllardır idame edilen stad zemini, sezon tamamlandıktan sonra bakıma alınmadı. Cengiz Saner kişisel girişimiyle kale içlerine ara ekim yapmasına rağmen stadın diğer bölümlerine ara ekimin Spor Dairesi tarafından yapılması gerekiyor. Saner, sahaya serpilecek kumun haftalar önce getirilmesine rağmen henüz ara ekim işlemlerinin başlamadığını söylerken, zeminin yeni sezona yetişmesi için Spor Dairesi' nin bir an önce ara ekim yapması gerektiğini söyledi.