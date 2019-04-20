Ersoy anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Mehmet Ersoy’u 15. ölüm yıldönümünde andı.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, uzun yıllar futbol hakemliği ve gözlemcilik yapmış değerli büyüğümüz Mehmet Ersoy’u 15. ölüm yıldönümünde bir kez daha, rahmet ve özlemle andık.

Bu vesile ile başta Ersoy ailesi olmak üzere, hakem ve spor camiasına bir kez daha sabırlar diler; Merhumu sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk sporuna ve futboluna uzun yıllar hizmet eden merhum Mehmet Ersoy’un Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törende, dernek başkanı Niyazi Nizam ve Mehmet Ersoy’un değerli eşi Gülçin Ersoy konuşmalar yaparken, anma etkinliğinin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğinin altını çizdiler.

Antrönörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş ve Mehmet Ersoy’la birlikte maçlara çıkan Alper Aligüllü de aktardıkları anılarla Mehmet Ersoy’u andılar.