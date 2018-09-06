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Erdal Barut için oynuyorlar

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Erdal Barut için oynuyorlar
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe Spor Kulübü'nün merhum Erdal Barut anısına organize ettiği turnuva, dün başladı.

Esentepe Erdal Barut Stadı'nda oynanan turnuvaya Esentepe, Türk Ocağı, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi takımları katıldı. Çekilen kuralar sonucunda dün saat 17:00'da Türk Ocağı ile Gençler Birliği, turnuvanın ilk maçında karşılaştılar. Karşılaşmayı Gençleri Birliği 3-1 kazandı.

Bugün saat 17:00'de ise Esentepe ile Girne Halk Evi, oynayacak. İlk maçların mağlupları 8 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da üçüncülük maçı oynayacaklar. 9 Eylül Pazar günü ise ilk maçların kazananları saat 17:00'de final maçında karşılaşacaklar.

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