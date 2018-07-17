banner107
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
9 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
48 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
33 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
490 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
91 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
45 0
banner82
banner147

Enginarcılar, 'İmam' nikahı kıydı

banner27

Enginarcılar, 'İmam' nikahı kıydı
banner137

Mormenekşe'de Hilmi Öztemiz başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi. Mormenekşe'nin yeni teknik adamı, geçtiğimiz günlerde A Lisans diploması alan Ali İmam oldu. Antrenör futbolcu olarak görev yapacak olan Ali İmam, son olarak Dilekkaya'yı çalıştırmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.