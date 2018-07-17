Enginarcılar, 'İmam' nikahı kıydı

Mormenekşe'de Hilmi Öztemiz başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi. Mormenekşe'nin yeni teknik adamı, geçtiğimiz günlerde A Lisans diploması alan Ali İmam oldu. Antrenör futbolcu olarak görev yapacak olan Ali İmam, son olarak Dilekkaya'yı çalıştırmıştı.