Enginarcılar, 'İmam' nikahı kıydı

Mormenekşe'de Hilmi Öztemiz başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi. Mormenekşe'nin yeni teknik adamı, geçtiğimiz günlerde A Lisans diploması alan Ali İmam oldu. Antrenör futbolcu olarak görev yapacak olan Ali İmam, son olarak Dilekkaya'yı çalıştırmıştı.
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