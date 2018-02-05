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Eneramo Ocak için adada

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Eneramo Ocak için adada
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K-Pet Süper Lig'in Girne temsilcisi Türk Ocağı takımı bir yıldızı renkelrine bağlamak için menajer Tekin Birinci aracılığıyla adaya getirtti.

Birinci'nin bugün öğleden önce adaya gettirtiği Nijerya A Milli futbolcusu ve Beşiktaş eski futbolcularından olan Sivasspor'da harika futboluyla bilinen Micheal Eneramo şu anda Türk Ocağı ile görüşmelerde bulunuyor. 

Menajer Tekin Birinci, yıldız futbolcu Eneramo'yu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Transfer donemini secimlerden dolayi ihmal ettim ama bu son günde bir 

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