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Emre Belözoğlu Fransa maçında yok

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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı bu maçta oynamayacak

Emre Belözoğlu Fransa maçında yok
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu'nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Bu arada kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetleri artan Efecan Karaca ile sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı antrenmanlara katılmayan Abdulkadir Parmak'ın tedavileri sürüyor.

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