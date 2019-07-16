Efsane mesaiye başladı

Futbolumuzun Efsane kulübü Çetinkaya, Kemal Küçük Stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışıyla sahaya inerken, ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Süper Ligin köklü, futbolumuzun Efsane kulübü Çetinkaya, dün Metehan Tesisleri Kemal Küçük Stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışıyla sahaya indi.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Takımlarının da yer aldığı açılışta başkan Bülent Dizdarlı, spor şube sorumlusu Mehmet Tatar ve futbol sorumlusu Mehmetali Özgürgün antrenman öncesinde konuşma yaptılar.

Dizdarlı: "Yarışta var olacağız"

"Ortada bir yarış varsa Çetinkaya o yarışın içerisindedir. Kupada da ligde de hedef zirvedir. Biz işimize odaklanıp hocalarımızla beraber amaca ulaşmak için çabalayacağız.

Ortada madem ki bir yarış vardır biz de bu yarışta var olacağız. Futbol oynarken önce zevk alacaksınız. Mutlaka ve mutlaka yönetim olarak size verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız. Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

Geçen yıl neler yapabileceğiniz ispatladınız. Bu yıl da aynı özveriyi bekliyoruz. Alt yapımızı da geliştiriyoruz. Şu an ciddi bir alt yapımız oluştu. Hepinize başarılar diliyorum."

Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu: Felix geliyor

"Felix'in bugün sabah saatlerinde adaya gelecek. Amani ile de anlaştık. Yerli transfere göre 3. yabancı ile daha masaya oturabiliriz. Orta saha ve hücum hattına mutlaka takviye yapacağız.

Yoğun bir antrenman programına gireceğiz. 2-4 Ağustos ile 16-20 Ağustos tarihlerinde 2 kez kamp yapacağız. Kampın biri Pia Bella'da olacak. Diğer kamp yerini henüz belirlemedik."