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Düzova muradına erdi

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Yeniceköy’ün, Gülgün Süt Düzova – Yeniceköy karşılaşmasına ilişkin Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraz sonuçsuz kalırken, Düzova’nın gruptan çıkması kesinleşti

Düzova muradına erdi
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Yeniceköy Spor Kulübü’nün, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Gülgün Süt Düzova – Yeniceköy karşılaşmasına ilişkin Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraz sonuçsuz kaldı.

Yeniceköy’ün, Düzova’nın 35 yaş üstü kuralına uymadığı gerekçesi ile ilgili yaptığı itirazı değerlendiren Disiplin Kurulu, 2017-2018 futbol sezonu BTM (2). Ligi statüsünün 2. maddesi gereği Gülgün Süt Düzova tarafından herhangi bir ihlalde bulunulmadığına karar verdi. Düzova’nın gruptan çıkması kesinleşti.

Cezalılar açıklandı

Cafer Cinel, Balıkesir, 1 maç

Hasan Kırmızı, İskele Trabzon, 3 maç

İbrahim Gökova, Karadeniz 61, 1 maç

Mehmet Aşık, Balıkesir antrenör, 1 maç

Disiplin Kurulu’na sevk

KTFF Soruşturma mercii, Disiplin Kurulu’na sevk kararları aldı. Alınan kararlar şöyle:

BTM 2.Ligi 4.Grup Balıkesir – Gülgün Süt Düzova karşılaşması sonrasında, Balıkesir futbolcuları Nejdet Buğra Cevat, maçın yardımcı hakemine küfür, tehdit ve darba teşebbüs etmesi nedeniyle, DT Madde 41 ve 44'e aykırı hareketinden dolayı, Hasan Tulum, maçın orta hakeminin üzerine koşarak kafa vurmaya teşebbüs ve göğüs kısmında itmek süretiyle darp etmesi nedeniyle, Ömer Gülten ise maçın hakemlerine yönelik küfür etmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

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