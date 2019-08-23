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DÜZKAYA’DA, HAREKETLİ GÜNLER

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Düzkaya ikinci etap kamp çalışmaları için İzmit Kartepe'ye giderken, antrenmanlarına katılan Hasan Yanaroğlu ve Düzkaya kulübü Disiplin Kuruluna sevk edildi

DÜZKAYA’DA, HAREKETLİ GÜNLER
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Süper Ligin yeni ekibi Düzkaya, teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, ikinci etap kamp çalışmaları için dün sabah İzmit Kartepe'ye gitti.

27 Ağustos'a kadar sürecek olan kamp süresince günde çift idman yapacak olan Düzkaya, kampta hazırlık maçı da oynayacak. Düzkaya, kampın son gününde aynı yerde kamp yapan Gönyeli ile hazırlık maçını yaptıktan sonra adaya dönecek.

Bu arada Düzkaya, antrenmanlarına katılan Hasan Yanaroğlu’na Ozanköy’ün izin vermemesinden dolayı, Ozanköy’ün şikayeti üzerine Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Düzkaya denediği yabancı futbolcuların çoğundan memnun kalmadığı için yeni yabancı futbolcular için girişim başlattı.

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