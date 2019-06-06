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Düzkaya, Jaba'nın peşinde

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Düzkaya, Jaba'nın peşinde
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K-PET Süper Ligin yeni ekibi Düzkaya transferdeki hareketliliğini sürdürürken, yabancı futbolcu arayışı da devam ediyor.

Sabri - Raif ikilisi ile anlaşan, Ozanköy'den transferleri olacak olan Düzkaya, yabancı futbolcu için ünlü bir isim ile temasa geçti. Düzkaya, geçmişte Antalyaspor, Ankaraspor ve Ankaragücü'nde futbol oynamış olan 38 yaşındaki Brezilyalı forvet Jaba ile temasa geçti.

Son olarak BAL takımlarından Somaspor'da forma giyen Jaba, geçtiğimiz sezonu boş geçirdi. Düzkaya ile büyük oranda anlaşan Jaba, Alex'ten sonra Türkiye'de en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu özelliği taşıyor.

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